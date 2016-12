07:55 - I carabinieri di Palermo hanno arrestato 11 dipendenti del Coime, la società partecipata del Comune che si occupa di fornire servizi. Le persone coinvolte nell'inchiesta incassavano somme di denaro non dovute attraverso la modifica o l'alterazione delle buste paga. Per loro l'accusa è di associazione per delinquere finalizzata al peculato, falso e accesso abusivo a sistema informatico.