Padre confessa l'omicidio del figlio: intercettato sulla tomba e arrestato

13:54 - Davanti alla lapide del figlio che ha ucciso per contrasti economici, dando fuoco al corpo, ha confessato il delitto, accusando la vittima di essere la causa di tutto: "Guarda cosa mi hai fatto fare...", dice il padre, non sapendo che sulla tomba i carabinieri di Caltanissetta avevano posizionato una microspia. Stefano Di Francesco, 63 anni, è così stato arrestato per l'omicidio del figlio, l'imprenditore di Riesi Piero Di Francesco.

Secondo la ricostruzione degli investigatori nel corso della lite avvenuta il 9 gennaio 2013 l'arrestato avrebbe colpito il figlio alla testa con un oggetto contundente e poi avrebbe caricato il corpo sull'auto del figlio per dargli fuoco. Il movente sarebbe da ricercare in alcuni contrasti sulla gestione dell'azienda di famiglia.