15:29 - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, si dice "assolutamente fiducioso" in merito all'estradizione di Marcello Dell'Utri. "Sono fiducioso - ha spiegato - perché mi attengo a ciò che è scritto nei trattati e parto dall'attività svolta dalla Procura generale di Palermo e dal ministero della Giustizia. Credo ci siano tutte le condizioni per cui le azioni che abbiamo messo in campo possano andare a buon fine".