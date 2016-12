19:13 - Non sbarcherà stasera a Catania la Orione, la nave della Marina Militare con 390 migranti a bordo. Il rinvio, o l'eventuale cambio di destinazione, potrebbe essere stato deciso dopo il trasferimento in ospedale di uno degli immigrati al quale sarebbe stata diagnosticata una malattia infettiva di interesse per il Regolamento sanitario Internazionale dell'Oms.