Muos, stop senza sistema controllo

22:03 - Il Muos, ovvero il contestato impianto di comunicazioni satellitari ad alta frequenza a Niscemi (Caltanissetta), "non entrerà in funzione se non c'è una certificazione che dovrà servire ad attenuare le paure della popolazione". Lo ha detto il brigadiere generale del Genio Aeronautico, Mauro Becherelli, in audizione alle commissioni congiunte Sanità e Ambiente del Senato. Il sistema di monitoraggio entrerà in funzione un mese prima del Muos.