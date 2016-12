Modica, arrestati due agenti penitenziari: molestavano i detenuti

15:04 - I detenuti come premi da dividersi per i loro piaceri sessuali, specialmente i più giovani e gli stranieri. E' questa l'orribile storia che arriva dal carcere di Modica, provincia di Ragusa, dove due agenti penitenziari abusavano di alcuni ragazzi in ogni modo, costringendoli a subire violenze. Agivano anche attraverso il ricatto di incastrarli facendo trovare nelle loro celle droga oppure offrendo dei premi a chi non si fosse opposto come hashish o sigarette.

Protagonisti della vicenda due assistenti capo di 45 anni, sposati che avrebbero abusato di almeno cinque vittime. Solo dopo più di due anni sono arrivate le prime denunce che hanno fatto scattare l'indagine dei carabinieri di Modica che hanno scoperto tutto arrestando i due uomini. Il sindacato della Polizia Penitenziaria ha detto in un comunicato che "le mele marce vanno epurate". Entrambi gli agenti si trovano ai domiciliari e dovranno rispondere delle accuse di concussione, violenze sessuali e spaccio di stupefacenti.