Modica, arrestate quattro giovani casalinghe-pusher

15:18 - Altro che pulizie, lavatrici e fornelli. A Modica sono state arrestate ragazze poco più che ventenni per spaccio di cocaina. Finte casalinghe che approfittavano dell'assenza dei genitori per vendere direttamente nei loro appartamenti. Una di loro, lo faceva pur essendo agli arresti domiciliari. Vera e propria piaga per la società sottolineata dai Carabinieri attraverso anche i decessi causati dalla droga negli ultimi tempi. Intercettazioni e appostamenti hanno permesso questi arresti. Le ragazze, talvolta, lanciavano addirittura buste dal balcone e ricevevano i soldi alla stessa maniera senza dare troppo nell'occhio.

Scattate le manette per altre sette persone rinchiuse subito nei carceri di Ragusa e Modica. Tra gli spacciatori anche uno studente che riforniva di cocaina i suoi compagni di scuola e la distribuiva nelle discoteche, nei pub e nelle piazze.Altre sei persone sono state denunciate a piede libero all’autorità giudiziaria mentre il numero degli indagati ammonta a 30 soggetti. Non si escludono quindi altri arresti in tempi brevi.