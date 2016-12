19:17 - Un bimbo di un anno è arrivato cadavere nel porto di Messina, su una petroliera che ieri aveva soccorso circa 400 migranti nel Canale di Sicilia. Si trovavano tutti, in condizioni disperate, a bordo di un barcone in cui 19 persone erano morte, per asfissia, nella stiva. Il piccolo era con la madre e ancora non si conoscono le cause della sua morte.