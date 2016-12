23:09 - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna è stato scoperto dalla Forestale in un bosco di Floresta, un piccolo comune del messinese sui Monti Nebrodi. L'identità della vittima e le cause della morte non sono state ancora accertate. Sul caso indagano i carabinieri. Martedì i militari del Ris di Messina eseguiranno i necessari rilievi sul cadavere.