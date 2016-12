Marsala,sversati rifiuti pericolosi

07:23 - La guardia di finanza ha sottoposto a sequestro preventivo il complesso industriale della distilleria "Sicilia Acquaviti" in contrada Digerbato a Marsala (Trapani). Il provvedimento è stato disposto per "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti". Dall'inchiesta è emerso che pericolosi scarti della distillazione venivano sversati nei terreni circostanti l'impianto e in vicine cave di tufo, finendo così nel sottosuolo.