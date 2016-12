Mafia, respinto il ricorso contro l'arresto di Marcello Dell'Utri

13:06 - Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto il ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Marcello Dell'Utri disposta dalla Corte d'Appello del capoluogo siciliano. Il provvedimento era stato impugnato dai difensori dell'ex senatore, condannato a 7 anni in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa e in attesa della sentenza della Cassazione.