07:33 - Vasta operazione della Direzione investigativa antimafia, in sinergia con i carabinieri, a Catania contro i vertici del clan Mazzei, noto come dei "Carcagnusi". Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del capo della cosca e di esponenti di spicco del gruppo mafioso. La Dia sta anche eseguendo il sequestro di società, esercizi commerciali, conti correnti e unità' immobiliari.