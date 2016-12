Mafia, confiscati beni per 2,8 mln

08:15 - La Dia di Catania ha confiscato beni per oltre 2 milioni e 800mila euro riconducibili a Salvatore Rapisarda, già condannato per mafia, ritenuto dagli investigatori un elemento di spicco del clan Cappello-Pillera, operante nella provincia etnea e con diramazioni in altre zone della Sicilia. Il decreto di confisca riguarda un'impresa individuale e l'intero compendio aziendale di due società di costruzioni edili riconducibili all'uomo.