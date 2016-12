Mafia, arrestati 8 boss a Palermo

07:40 - I carabinieri di Palermo hanno arrestato otto presunti boss accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso. L'operazione, che ha decapitato i vertici del clan di "Porta Nuova", ha consentito di scongiurare l'inizio di una faida tra famiglie mafiose del mandamento, in contrasto tra di loro per la leadership della cosca. L'operazione è collegata all'uccisione di Giuseppe Di Giacomo, esponente di spicco del clan.