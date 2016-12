23:12 - Una lite tra due pescatori subacquei, avvenuta davanti ad un negozio di articoli da pesca a Catania, nel rione Ognina, è sfociata in un accoltellamento. I due stavano discutendo su chi avesse pescato di più, quando la lite è degenerata e uno dei due ha accoltellato all'addome l'altro. Il ferito è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Cannizzaro dove è ricoverato in condizioni non gravi. L'aggressore è stato identificato.