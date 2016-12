Lite a Catania, accoltellato 45enne

21:52 - Un 45enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Vittorio Emanuele di Catania dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite. E' successo in viale della Concordia, nello storico rione San Cristoforo della città. L'uomo è stato colpito al torace, ma non è considerato in pericolo di vita. L'aggressione sarebbe maturata per contrasti personali: per ricostruire la dinamica della vicenda indagano i carabinieri.