Lampedusa: ritrovata una tartaruga gigante

17:31 - E' stata ritrovata a Lampedusa un eccezionale esemplare di una tartaruga liuto, del peso di 250 kg. La scoperta della "tartarugona", che potrebbe avere una quarantina d'anni, è del motopesca Serena con il suo capitano Filippo Solina e il suo equipaggio al largo del mare dell'isola siciliana.

"E' un eccezionale ritrovamento", ha annunciato la biologa Daniela Freggi che gestisce da 20 anni il "Lampedusa Turtle Group" con il patrocinio del Wwf, "visto che da tempo al massimo si trovano esemplari giovani e di poche decine di chilogrammi proprio perché sono in estinzione".



"Ringrazio l'equipaggio della nave per la disponibilità e la sensibilità che hanno mostrato ancora una volta", dice soddisfatta la Freggi, che sulla collaborazione con i pescatori lampedusani punta molto per aiutare i 'suoi' animali. La tartaruga ha un amo conficcato ma si potrà curare e salvare: fino alla guarigione rimarrà in una delle vasche del centro-laboratorio, l'unico in Sicilia, visitabile ogni pomeriggio al pubblico dalle 17 alle 20.