Isole Eolie in allarme: l'arcipelago siciliano è invaso di meduse

12:52 - Violette e urticanti, sono migliaia le piccole meduse che stanno colonizzando gran parte dell'arcipelago siciliano delle Isole Eolie, in particolare la zona adiacente a Filicudi. Gli esperti le hanno riconosciute come Pelagia Noctiluca, esemplari con un ombrello di una decina di centimetri, quattro braccia e lunghissimi tentacoli filiformi. Presenti anche moltissime Efire, i piccoli delle Pelagie. Intanto si alza l'urlo di aiuto del popolo eoliano che parla di "disastro ambientale" di enormi proporzioni che avrà ripercussioni importanti sul turismo locale. La bonifica del mare potrebbe arrivare attraverso altre specie marine come tartarughe e pesci luna che si nutrono di meduse. Gli isolani aspettano e sperano per il meglio.