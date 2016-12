Isole Eolie, due scosse sismiche di magnitudo 4: nessun danno

07:28 - Forte scossa di terremoto al largo delle isole Eolie, davanti le coste nordorientali della Sicilia. Alle 4:43 è stato registrato un sisma di magnitudo 4. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro in prossimità di Lipari (Messina). Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.

Un'ora più tardi è stata registrata una nuova scossa, sempre di magnitudo 4. In questo caso il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità ed epicentro tra l'isola di Lipari e Gioiosa Marea (Messina). Per fortuna anche in questo caso non sono stati registrati danni.