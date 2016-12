Immigrazione clandestina:10 arresti

06:57 - Le squadre mobili di Siracusa e Catania hanno sgominato una banda di egiziani specializzata nel "proteggere" migranti sbarcati in Sicilia, portandoli nel Nord Europa. Sono finite in manette 10 persone tra Siracusa, Catania, Milano, Como, Anzio (Roma) e Andria (Bari). Il reato ipotizzato per loro è di associazione per delinquere finalizzata a favorire l'ingresso e la permanenza irregolare sul territorio italiano ed europeo di stranieri.