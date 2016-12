18:00 - Durante le operazioni di soccorso effettuate domenica dal pattugliatore Orione della Marina Militare, per prestare assistenza ad un barcone, è stato identificato un caso sospetto di malattia infettiva di interesse per il regolamento internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il paziente, ha reso noto il ministero della Salute, è stato isolato a bordo della nave che è tuttora in navigazione.