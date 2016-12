Immigrazione, 8 militari positivi a Tbc De Giorgi: "Né malati né contagiati"

15:52 - Sbarchi in continuo aumento, crescono le segnalazioni di casi di malattie come la Tbc e la scabbia tra i migranti, in arrivo un protocollo per proteggere la salute delle forze di polizia impegnate a fronteggiare l'emergenza. Intanto la Marina Militare, tramite il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe De Giorgi, ammette: "Abbiamo otto nostri militari che non hanno sintomi della malattia, ma sono positivi al test della Tbc".

L'ammiraglio De Giorgi, poi, chiarisce: "Non abbiamo contagiati né malati, si tratta solo di una positività al test. Noi facciamo test affidabili in modo massiccio e bisogna anche considerare che, in un mondo così globalizzato, tutti siamo esposti. Il numero di positivi tra il personale della Marina è comunque sensibilmente inferiore alla media nazionale".