Immigrazione, 12 dispersi durante il trasbordo su una nave maltese

21:13 - Dodici migranti sono caduti in mare e risultano dispersi durante un salvataggio ieri nel Canale di Sicilia. L'incidente, avvenuto in acque libiche, si è verificato durante il trasbordo da un gommone, con a bordo un centinaio di immigrati, a una motonave maltese. Il capitano non ha detto nulla alle autorità. La Procura ha aperto un'inchiesta, al momento non ci sono indagati ma l'ipotesi di reato potrebbe essere omissioni di atti d'ufficio.

I sopravvissuti hanno raccontato quanto accaduto ad alcuni operatori di associazioni umanitarie. Gli sbarchi non si fermano. Mercoledì 91 immigrati sono stati soccorsi e tratti in salvo nel Canale di Sicilia dalla nave Corsi della guardia costiera. Al largo di Pantelleria sono stati soccorsi tre migranti, a bordo di un gommone; sono stati trasferiti a Trapani e poi accompagnati in un centro di accoglienza di Caltanissetta.



Comuni siciliani al collasso - In Sicilia molti Comuni, dove vengono accolti i migranti, sono ormai al collasso. Dodici sindaci della provincia iblea hanno firmato un appello al ministro dell'Interno, Angelino Alfano, atteso lunedì a Ragusa: "Non siamo più in grado di reggere, completamente da soli il peso di una emergenza senza precedenti, nonostante la storica e consolidata cultura dell'accoglienza che ha reso negli anni il nostro territorio un modello".



Finora nei Comuni del Ragusano sono stati assistiti "più di 11mila migranti, più del doppio rispetto a quanto avvenuto in tutto il 2013: questo rende chiaro il quadro dell'emergenza". Per gli amministratori locali "non basta nemmeno la semplice dichiarazione formale dello stato d'emergenza, sono necessari mezzi, uomini e soprattutto risorse economiche".