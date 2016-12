08:32 - Slitta l'arrivo a Pozzallo del motopeschereccio con 590 immigrati a bordo, 30 dei quali morti durante il viaggio, soccorso da navi nella Marina militare. Per problemi meteo e tecnici l'ingresso nel porto del Ragusano non avverrà alle 11 come previsto in un primo momento. La nave militare sulla quale sono stati trasbordate centinaia di extracomunitari dovrebbe arrivare alle 18 di martedì.