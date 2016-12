Gli finisce l'ossigeno nella bombola: detenuto malato muore in cella

14:33 - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, senza indagati, sulla morte di un detenuto di 32 anni, D. N., avvenuta il 25 aprile scorso nel carcere di Giarre. Il decesso sarebbe stato causato da un infarto. L'uomo era infatti cardiopatico e sottoposto a ossigenoterapia. Stava scontando una condanna a otto anni e sarebbe tornato in libertà tra due giorni. Si attendono i risultati dell'autopsia.

La notizia del decesso è stata resa nota oggi dall'Osservatorio permanente sulle morti in carcere. "L'uomo era gravemente malato - si legge in un comunicato - tanto che era sottoposto ad ossigenoterapia ma, secondo le prime indiscrezioni, nella nottata l'ossigeno che lo aiutava a sopravvivere si sarebbe esaurito lasciandolo senz'aria. Nessuno si è accorto del malore del giovane fino alla mattina quando ormai era troppo tardi. E' stato poi il cappellano dell'istituto penitenziario ad avvisare i familiari dell'accaduto". Fonti investigative al momento "escludono atti di dolo", e ritengono che il decesso sia dovuto "a cause naturali".



Sappe: "Era in una sezione attenuata" - "Il detenuto era presente nella sezione a custodia attenuata, dove un solo agente di polizia penitenziaria controlla stabilmente 80-90 detenuti". Lo afferma Donato Capece, segretario del Sappe, Sindacato autonomo della polizia penitenziaria. "Questa morte, dovuta a cause naturali, deve fare riflettere sulla drammaticità delle condizioni penitenziarie". "Quel che mi preme mettere in luce - osserva Capece - è la professionalità, la competenza e l'umanità della polizia penitenziaria con tutti i detenuti per garantire una carcerazione umana ed attenta pur in presenza ormai da anni di oggettive difficoltà operative come il sovraffollamento, le gravi carenze di organico di poliziotti, le strutture spesso inadeguate".