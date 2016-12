18:50 - "I deputati che hanno votato per il mio arresto dovrebbero rivalutare la decisione". Francantonio Genovese, uscito dal carcere, si è così sfogato con il suo legale dopo la decisione del gip di Messina di concedergli i domiciliari. "Sono molto amareggiato per questa vicenda", ha aggiunto l'esponente del Pd, accusato di associazione per delinquere, truffa e frode fiscale.