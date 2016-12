07:06 - La polizia di Gela ha arrestato 19 presunti trafficanti di droga che, con la loro rete di spacciatori, avevano cinto d'assedio l'oratorio salesiano della cittadina in provincia di Agrigento. Ai vertici dell'organizzazione c'erano i pregiudicati Nunzio Di Noto e Aristide Tascone. Le basi operative erano in due case rurali, di proprietà dei due, situate in punti opposti delle campagne gelesi.