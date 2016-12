Furti di rame a Palermo: 4 arresti

23:51 - I carabinieri di Palermo hanno arrestato quattro persone per furto di rame. I militari li hanno sorpresi a bordo di una Fiat Panda, senza luci e senza assicurazione, piena di cavi della telefonia appena trafugati in alcune zone di campagna. In manette sono finiti Gaetano Pirrello, 40 anni, Simone Ismaili, 20 anni, entrambi di Lercara Friddi, Roberto Alessi, 24 anni di Santo Stefano di Quisquina, e un 15enne, figlio di uno dei ladri.