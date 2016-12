Felici anche dietro le sbarre: il video dei detenuti del carcere di Enna

12:04 - Detenuti in cella che fanno ginnastica con mezzi di fortuna, che preparano una succosa passata di pomodoro o stirano utilizzando una caffettiera. Il tutto sulle note del tormentone di Pharrell William, per l'occasione rititolato "Happy dentro". Il filmato, realizzato dal regista Paolo Andolina, racconta il tentativo dei reclusi nel carcere di Enna di essere felici anche dietro le sbarre, seppure per qualche momento.

"Durante le riprese, che sono durate una quindicina di giorni, abbiamo verificato che la musica e il fare creano un'armonia che diventa nutrimento per l'anima - dice Paolo Andolina -. Il titolo, 'Happy dentro', racconta, infatti, giocando sul doppio senso, che dentro, una dimensione di spazio ma anche emozionale, si può provare ad essere allegri".



Si tratta del primo video di questo genere realizzato dentro un carcere italiano. Alle riprese hanno partecipato anche il direttore della casa circondariale, Letizia Bellelli, il comandante della polizia penitenziaria, Giuseppe Scarlata, e alcuni agenti.