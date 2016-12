13:55 - "Non risulta che Marcello Dell'Utri sia in possesso di un passaporto diplomatico italiano né di un passaporto di servizio valido". Lo rende noto la Farnesina. In precedenza gli investigatori avevano parlato di due passaporti in possesso dell'ex senatore, ora introvabile, su cui pende un ordine di cattura. Ambienti della procura generale di Palermo confermano intanto che Dell'Utri agli inizi di aprile era a Beirut.