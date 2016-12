Expo,Grasso: poco contro corruzione

13:42 - "Sulla vicenda dell'Expo si è creato un certo meccanismo per evitare le infiltrazioni mafiose, però poi si sono scoperti dei comitati d'affari che comunque sono venuti fuori. Bisogna capire se il fenomeno è ugualmente esteso nel tempo. In realtà sono cambiate certe modalità della corruzione, ma non si è fatto granché per combatterla". Il presidente del Senato Pietro Grasso è intervenuto così alla festa del consumo critico "Addiopizzo", a Palermo.