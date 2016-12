09:26 - Due persone sono state arrestate a Belpasso, nel Catanese, dai carabinieri della Compagnia di Paternò mentre si facevano consegnare cinque assegni non intestati da 10mila euro l'uno da un imprenditore edile che si è rivolto ai carabinieri dopo essere stato costretto per sei anni a pagare il pizzo. I due arrestati in flagranza di reato, ex soci della vittima, sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso.