Emergenza Lampedusa, oltre 2.500 migranti soccorsi in 24 ore

12:55 - E' ancora in corso un'operazione della guardia costiera per il salvataggio di 450 immmigrati. Il barcone in difficoltà era stato avvistato giovedì pomeriggio a circa 30 miglia dalle coste libiche. Sul posto sono arrivate due motovedette classe 300 della guardia costiera di Lampedusa ed è stato dirottato il mercantile Maersk Regensburg, che navigava in zona. Sono oltre 2.500 i migranti soccorsi in 24 ore.

Sono state soccorse da ieri in particolare - riferisce un comunicato - 17 imbarcazioni di migranti provenienti dalle coste del nord Africa. Il numero degli oltre 2.500 migranti è ancora provvisorio.



La nave anfibia San Giorgio è intervenuta in assistenza a 5 natanti imbarcando 998 migranti tra cui 214 donne e 157 minori. Il pattugliatore Orione in tre eventi di soccorso, l'ultimo dei quali ancora in corso, ha trasbordato da natanti in difficoltà oltre 400 migranti, numero ancora non definitivo. La fregata Scirocco in tre operazioni di recupero ha imbarcato 206 migranti e trasferito altri 94 sulla nave mercantile Glory Tellus (bandiera panamense). La corvetta Sfinge ha soccorso e recuperato 113 migranti a bordo di un gommone ieri ed ha iniziato pochi minuti fa un altro intervento SAR (Search and Rescue) nei confronti di un altro natante con oltre 200 migranti a bordo. La motovedetta della Capitaneria di Porto CP306 è intervenuta in assistenza di tre natanti soccorrendo 450 migranti e trasferendoli sulla Motonave Maersk Regensburg (bandiera Hong Kong).



Altri 175 migranti sono stati imbarcati sul rimorchiatore Asso24 e trasferiti sulla Motonave Jigawa (bandiera moldava). Ad Augusta ieri pomeriggio è arrivata la fregata Bergamini per lo sbarco di 443 migranti: tra questi è stato fermato a bordo della nave della Marina Militare un presunto scafista.