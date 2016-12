06:27 - Il pregiudicato 25enne Mirko Russello di Gela, nel Nisseno, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di duplice tentato omicidio. Nel pomeriggio del 17 maggio, assieme a un complice, sarebbe stato protagonista di un conflitto a fuoco durante un inseguimento in sella a uno scooter: nella sparatoria rimase ferito un passante. Arrestato per favoreggiamento anche un 24enne che avrebbe nascosto Russello in casa sua.