08:41 - Quarantanove persone sono state indagate con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e concorso in detenzione di armi e droga. L'inchiesta, avviata dai carabinieri di Modica, ha sgominato una pericolosa gang criminale a Scicli inserita in una più vasta rete del narcotraffico che operava tra la provincia di Ragusa, Catania e Napoli.