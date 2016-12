Donna decapitata a Roma, l'omicidio è stato il frutto di un raptus

19:39 - L'omicidio di Oksana Martseniuk, la domestica di 38 anni uccisa e decapitata da Federico Leonelli il 24 agosto in una villetta dell'Eur, è stato il frutto di un raptus. Lo hanno appurato gli investigatori che hanno visionato i filmati delle telecamere a circuito chiuso della casa. In un primo momento si era pensato a un tentativo di stupro, ma dalle immagini è emerso che i due non hanno mai avuto contatti e che vivevano in zone separate della casa.

Al vaglio degli inquirenti e degli esperti della scientifica ci sono oltre 40 giga byte di riprese del sistema di videosorveglianza della villa di via Birmania di proprietà di Giovanni Cialella, teatro del terribile omicidio. Dalle immagini non emerge alcun contatto tra la colf e Leonelli, 35 anni. I due vivevano in ambienti separati e non avevano contatti. Il giorno precedente l'omicidio l'ucraina, rientrata dalle ferie da tre-quattro giorni, inviò due sms al suo datore di lavoro rappresentando il proprio timore per i coltelli armeggiati dall'ospite del monolocale.



Leonelli nella fuga aggredisce i pompieri - I filmati restituiscono anche i momenti in cui nella villa romana arrivano i primi soccorsi. Su segnalazione dei vicini di casa che hanno udito le urla della donna, arrivano la polizia e i vigili del fuoco. Le immagini mostrano i vigili uscire improvvisamente dall'ingresso del monolocale inseguiti da Leonelli armato di coltello. L'uomo corre verso i pompieri con l'apparente intenzione di ferirli, poi lo si vede stramazzare dopo essere stato colpito dagli agenti di polizia, questi ultimi fuori dall'angolazione di ripresa della telecamera.