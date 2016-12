13:38 - La Polizia di Modica ha individuato e denunciato 11 minori che nei giorni scorsi avevano devastato due ville di contrada Margi. Dopo aver compiuto i danni, hanno commesso l'errore di commentare la "bravata" sul social network Facebook e così la polizia è risalita a undici minori che avevano compiuto insieme una scampagnata trasformata poi in atti vandalici. Per loro l'accusa è di danneggiamento in concorso.