Denise, una lettera anonima rivela: "E' sepolta a Mazara del Vallo"

20:14 - In una lettera anonima inviata al programma tv "Chi l'ha visto?" viene indicata una località nel territorio di Mazara del Vallo dove sarebbe stato sepolto il corpo di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel settembre 2004. "Saranno fatti controlli sui luoghi indicati. Le ricerche continuano" ha assicurato il procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa.

"Abbiamo fatto una nuova carta topografica dei luoghi dove è scomparsa Denise. All'epoca non c'era cognizione precisa del territorio, le ricerche della bambina scomparsa continuano" ha assicurato a "Chi l'ha visto?" Di Pisa.



La sorellastra assolta in primo grado - Qualche giorno fa è iniziato il processo d'appello a carico di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise e figlia del padre naturale della bimba scomparsa, Piero Pulizzi, che in primo grado era stata assolta. I giudici avevano invece condannato a due anni l'ex fidanzato della ragazza, Gaspare Ghaleb, per false dichiarazioni ai magistrati. I pm Sabrina Carmazzi e Francesca Rago avevano chiesto 15 anni di carcere per Jessica e 5 anni e 4 mesi per Ghaleb.



"Rimaniamo convinti del nostro impianto accusatorio - ha spiegato il procuratore capo - Il processo si è concluso con l'assoluzione con formula dubitativa. Pur non essendoci prove gli indizi sono molto stringenti. Attendiamo di sapere cosa deciderà il Tribunale di Palermo con l'appello".