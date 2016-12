Dell'Utri, verso rinvio Cassazione

15:41 - Il rinvio dell'udienza prevista martedì in Cassazione per Marcello Dell'Utri appare ormai molto probabile, secondo fonti della stessa Suprema Corte. In seguito ai certificati di malattia inviati dagli avvocati difensori dell'ex senatore, sembra infatti scontato che l'appuntamento dovrà slittare, congelando così la prescrizione che dovrebbe maturare il primo luglio. Dell'Utri è stato condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa.