Dell'Utri latitante in Libano

10:22 - Marcello Dell'Utri sarebbe latitante in Libano. L'ex senatore si è reso irreperibile dopo che la Corte d'appello di Palermo martedì ha emesso a suo carico un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ravvisando il pericolo di fuga. I magistrati erano stati messi sull'avviso da alcune intercettazioni telefoniche nelle quali Dell'Utri, in attesa della sentenza di Cassazione, avrebbe iniziato a programmare la fuga proprio nel Paese mediorientale.