16:12 - L'Italia ha inviato alle autorità libanesi la domanda di estradizione di Marcello Dell'Utri. Lo rende noto il ministro della Giustizia, Andrea Orlando. La richiesta è legata alla misura cautelare emessa nei confronti dell'ex senatore, condannato a 7 anni in secondo grado per concorso esterno in associazione mafiosa e in attesa della sentenza della Cassazione, che si pronuncerà il 9 maggio.