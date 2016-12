21:25 - La corte d'appello di Palermo, che ha disposto l'arresto dell'ex senatore Marcello Dell'Utri, ha emesso anche un mandato di arresto europeo a suo carico. Il provvedimento vale per i Paesi europei e per gli altri Paesi con cui l'Italia ha stretto trattati di estradizione. Per le ricerche negli altri Stati dell'ex politico, al momento latitante, è stata attivata l'Interpol attraverso i canali previsti.