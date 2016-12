Catania, rapina in villa: 3 arresti

00:11 - I carabinieri di Randazzo, in provincia di Catania, hanno arrestato tre ventenni autori di una rapina violenta in una villa alle pendici dell'Etna. I tre hanno compiuto un colpo degno di "Arancia meccanica", entrando nella villa a volto coperto e sequestrando, picchiando e minacciando di violenza sessuale l'anziana proprietaria per farsi consegnare soldi e gioielli. La donna è stata ricoverata in ospedale con una prognosi di 10 giorni.