Catania, medico lavora 15 giorni in nove anni: avviati accertamenti

Un medico del pronto soccorso di Giarre, nel Catanese, assunto con un contratto a tempo indeterminato nel 2005, avrebbe lavorato quindici giorni in nove anni. La vicenda è stata segnalata all'Asp di Catania che ha avviato un'indagine. L'uomo, originario di Messina, avrebbe prima usufruito di una borsa di studio, poi avrebbe chiesto un congedo parentale, sarebbe andato in malattia e poi in aspettativa. "Ho rispettato la legge", si è difeso.