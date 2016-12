Catania, Dia sequestra immobili

07:19 - La Direzione investigativa antimafia di Catania ha sequestrato beni immobili per un valore complessivo di 500.000 euro riconducibili a Salvatore Navanteri, ritenuto un elemento di spicco del clan Nardo (confederato al clan Santapaola). Il patrimonio, secondo gli investigatori, è di provenienza illecita per la discrepanza tra i redditi dichiarati da Navanteri e le risorse utilizzate per gli investimenti effettuati nel corso degli anni.