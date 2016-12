Catania, arrestato tipografo-falsario

21:25 - Non solo euro, in questa tipografia clandestina di Catania stampavano di tutto: diplomi di alcuni istituti tecnici tra i più noti della città, documenti (dai certificati di residenza agli stati di famiglia), certificati assicurativi e anche banconote da dieci euro. Tutto assolutamente falso. Erano alcuni dei "prodotti" di una stamperia realizzata in casa nel quartiere San Cristoforo.

A tradire il falsario, Salvatore Guglelmino di 39 anni che è stato arrestato, sono stati i soldi. Negli ultimi tempi di banconote da dieci euro false in giro ce ne erano troppe. E non solo a Catania, non solo in Sicilia ma anche in Germania, Spagna e nell'isola di Malta.



A dare l'allarme è stata l'Europol che nei mesi scorsi aveva accertato la presenza del denaro contraffatto. Le banconote hanno poi accertato i carabinieri del comando antifalsificazioni di Roma arrivavano da Catania. Nel covo dei falsari ne sono state sequestrare a centinaia per un valore di diecimila euro.



Nell'appartamento c'erano computer, scanner e stampanti estremamante sofisticate e poi quei documenti e quei diplomi di attestazione di qualifiche professionali. Tutto contraffatto, ma alla perfezione.