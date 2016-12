Catania, arrestato spacciatore: vendeva eroina e kit per drogarsi

17:47 - Il 53enne Giuseppe Santoro e il suo complice Antonio Mammino sono stati arrestati dalla polizia di Catania per uso e distribuzione di stupefacenti. Agli arresti domiciliari, Santoro teneva lezioni ai suoi clienti su come iniettarsi eroina e evitare infezioni o pericolose overdose, oltre che consumare in gruppo cocaina e metadone. L'abitazione di Santoro era uno dei punti di riferimento per i giovani eroinomani del quartiere della città siciliana.