Catania, 12enne cade da tetto:grave

00:57 - Un bambino di 12 anni, di origine croata, che vive con la sua famiglia in un campo rom di Catania, è precipitato dal tetto di uno dei capannoni in disuso dell'ex mercato ortofrutticolo di San Giuseppe la Rena a Catania. Soccorso da medici e personale del 118 il ragazzino è stato ricoverato con la prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi di Nesina. Sul posto sono intervenuti, per rilievi e indagini, carabinieri del comando provinciale di Catania.