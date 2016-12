Cassibile, ergastolo a Raeli

09:48 - Dopo oltre dodici ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d'assise di Siracusa hanno inflitto l'ergastolo a Giuseppe Raeli, 73 anni, riconosciuto autore di sei omicidi e due tentati omicidi attribuiti al "mostro di Cassibile". Raeli è stato anche condannato all'isolamento diurno per i primi due anni di reclusione, provvisionali per un totale di 120 mila euro e risarcimento alle parti civili da liquidare in separata sede.