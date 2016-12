09:55 - Una nave che ha soccorso circa 200 migranti nel Canale di Sicilia sta facendo rotta verso il porto di Pozzallo, nel Ragusano, dove l'arrivo è previsto per le prossime ore. La polizia di Ragusa, nel frattempo, sta procedendo al trasferimento degli extracomunitari del centro di accoglienza, mentre sul molo del porto di Pozzallo sono in corso i preparativi per l'arrivo dei nuovi migranti.